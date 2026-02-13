Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OM : Jacques Abardonado a une peur avec le Vélodrome

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jacques Abardonado sur le banc de l'OM face à l'Ajax @Maxppp

De retour pour un intérim. Après le départ de Roberto De Zerbi à la suite de la gifle reçue face au PSG dans le Classique (0-5), c’est Jacques Abardonado qui va assurer l’intérim face à Strasbourg ce samedi. Le coach de la réserve avait déjà assuré ce rôle il y a quasiment deux ans au moment du départ de Gattuso. Cette fois encore, le climat sera aussi tendu et il s’attend à un accueil mouvementé au Vélodrome.

La suite après cette publicité

«On s’attend à une ambiance particulière, et c’est logique. Les joueurs savent qu’ils auront face à eux un public vraiment chaud. Mais pourquoi ? Parce qu’ils aiment leur club et leur ville. La meilleure des réponses, c’est de battre Strasbourg. On a une belle équipe et on a les moyens de battre Strasbourg.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Jacques Abardonado

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Jacques Abardonado Jacques Abardonado
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier