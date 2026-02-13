OM : Jacques Abardonado a une peur avec le Vélodrome

De retour pour un intérim. Après le départ de Roberto De Zerbi à la suite de la gifle reçue face au PSG dans le Classique (0-5), c’est Jacques Abardonado qui va assurer l’intérim face à Strasbourg ce samedi. Le coach de la réserve avait déjà assuré ce rôle il y a quasiment deux ans au moment du départ de Gattuso. Cette fois encore, le climat sera aussi tendu et il s’attend à un accueil mouvementé au Vélodrome.

«On s’attend à une ambiance particulière, et c’est logique. Les joueurs savent qu’ils auront face à eux un public vraiment chaud. Mais pourquoi ? Parce qu’ils aiment leur club et leur ville. La meilleure des réponses, c’est de battre Strasbourg. On a une belle équipe et on a les moyens de battre Strasbourg.»