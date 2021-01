Liga : un FC Barcelone fatigué assure le service minimum à Elche

Le FC Barcelone sort de dix derniers jours très épuisants. Les troupes de Ronald Koeman sont ainsi allées en prolongations face à la Real Sociedad puis l'Athletic en Supercoupe d'Espagne, puis en ont fait de même contre Cornella en Coupe du Roi. De sacrés efforts physiques donc, dans une saison avec un rythme et un calendrier fous. Cet après-midi, les Barcelonais se déplaçaient du côté de la région de Valence pour affronter Elche, promu et dix-neuvième. Pour cette rencontre abordable sur le papier, l'entraîneur néerlandais était encore privé de Messi, suspendu, et le trio d'attaque était donc composé de Griezmann, Braithwaite et Dembélé. En défense, Samuel Umtiti était préféré à Lenglet aux côtés de Ronald Araujo.

La suite après cette publicité

Et la première période était loin d'être une partie de plaisir pour les Catalans. On peut en dire de même pour les milliers voire millions de téléspectateurs à travers le monde. Il y a eu effectivement très peu d'occasions à se mettre sous la dent, si ce n'est cette tête timide d'Antoine Griezmann (11e), ou la tête de Raul Guti trop haute (20e). Bien repliée derrière, l'équipe locale ne souffrait pas. Côté Barça, on notait un énorme manque de créativité et de mouvement, avec des joueurs qui recevaient la balle en étant arrêtés. Busquets tentait sa chance de l'extérieur de la surface après un décalage de Pedri, mais c'était facilement capté par Badia (34e). Derrière, le jeune milieu de terrain espagnol voyait sa demi-volée filer à côté du montant gauche (36e). L'ouverture du score n'allait plus tarder.

Le spectacle n'était pas de la partie

Côté gauche, Braithwaite centrait à destination d'Antoine Griezmann. Diego Gonzalez tentait de s'interposer, mais envoyait malencontreusement le ballon au fond de ses filets, alors que De Jong a ensuite repris sur la ligne (0-1, 40e). Reste donc à voir à qui sera accordé le but, mais quoi qu'il en soit, le plus dur était fait. Mais à la pause, Ronald Koeman ne pouvait pas se satisfaire du contenu produit par ses troupes, trop peu dangereuses face à un adversaire de ce niveau. Au retour des vestiaires, Elche donnait l'impression de vouloir débrider un peu son jeu, évoluant plus haut sur le terrain.

Rigoni se retrouvait même en situation de un contre un face à ter Stegen, mais le portier allemand remportait son duel avec l'international argentin (55e) ! Derrière, c'est Edgar Badia qui était décisif sur une frappe lointaine de Dembélé (56e). Il n'y avait pas énormément de situations chaudes, mais bien plus d'espaces qu'en première période, et ce des deux côtés du terrain. Pedri et Dembélé étaient les Barcelonais les plus en vue cet après-midi, pas vraiment suivis par le reste des blaugranas. Badia sortait tout de même une belle intervention devant Trincao (87e). C'est Riqui Puig qui faisait le break et assurait la victoire pour les siens en toute fin de partie, reprenant de la tête un bon centre de Frenkie de Jong (0-2, 89e). Les trois points dans la poche, le Barça passe troisième devant Séville, à trois points du Real Madrid.

Retrouvez le classement de la Liga ici.