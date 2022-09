Bayern : Mathys Tel bat (encore) de jolis records !

L'ancien rennais justifie son prix et ravi tout le monde. Hier, lors du match nul du Bayern contre Stuttgart (2-2), Mathys Tel est devenu, à 17 ans et 136 jours, le plus jeune buteur de l'histoire des Bavarois en Bundesliga et le plus jeune joueur à être titularisé en championnat. Il dépasse son coéquipier Jamal Musiala (17 ans et 205 jours) pour le premier record. Une très belle promesse d'avenir pour ce talent précoce de 17 ans, recruté cet été pour environ 40 millions bonus compris en provenance du Stade Rennais.

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, croit en sa pépite : « Quelle entrée en matière [...] À l'entraînement, il montre beaucoup d'envie. Il possède toutes les capacités requises afin de s'imposer au plus haut niveau. S'il continue à saisir sa chance et à exploiter son énorme potentiel, il aura un grand avenir. »