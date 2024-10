Manchester City a trouvé le successeur d’Erling Haaland, l’Angleterre rêve de Pep Guardiola

La cible à 100 M€ de Manchester City

Manchester City a de quoi s’inquiéter concernant l’avenir incertain d’Erling Haaland. Le nom du Norvégien revient avec insistance en Espagne, notamment à Barcelone, qui rêve de s’attacher ses services. Face à cette rumeur, la direction du club anglais a pris les devants pour trouver son successeur, si son attaquant star venait à partir. Et selon A Bola, son successeur est déjà tout trouvé, on le surnomme même le “nouveau Haaland”. Il s’agit du phénomène du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres. À en croire les informations du média portugais, le Sporting acceptera de laisser filer son serial buteur à partir de janvier prochain pour la somme rondelette de 100 M€. Reste désormais à connaitre ce qu’envisage Haaland pour son futur.

Ça chauffe entre Guardiola et les Three Lions

En Angleterre, au surlendemain de la victoire face à la Finlande, il est question du futur sélectionneur. Si Lee Carsley assure plutôt bien l’intérim, la Fédération Anglaise s’active pour trouver un coach sur le long terme. Après les noms de Thomas Tuchel, Graham Potter ou encore Eddie Howe, le Daily Star explique sur sa Une que Pep Guardiola est dans le viseur. Le coach de Manchester City est perçu comme un candidat de rêve pour être le prochain entraîneur de l’Angleterre. La FA a sondé le technicien catalan sur la possibilité de prendre les commandes lorsque son contrat de 18 millions de livres par an à Manchester City expirera l’été prochain selon le Daily Mail. Une information également relayée par le Daily Mirror. Dans le Royaume de Sa Majesté, on y croit dur comme fer. Surtout qu’il a laissé la porte ouverte lorsqu’il a parlé de son avenir à la télévision italienne ce week-end et a insisté : « tout peut arriver. »

Barcelone sécurise ses joueurs

Le Barça lance sa grande opération prolongation comme le placarde le journal Sport. Le média catalan explique que le club a initié des contacts pour prolonger Gavi, Pedri et Araujo, dont les contrats expirent en 2026. En interne, on les considère comme des éléments essentiels et la tendance est à l’optimisme pour les trois qui souhaiteraient aussi prolonger l’aventure. Concernant les deux premiers, ce n’est pas vraiment étonnant puisqu’ils sont les visages de la Masia. Pour le défenseur uruguayen, c’est un petit retournement de situation, lui qui était récemment lié à des rumeurs de départ l’envoyant au Bayern Munich.