Real Madrid : le prix de Brahim Diaz a explosé

Après Jude Bellingham, Brahim Diaz est probablement l’autre très bonne surprise au Real Madrid cette saison. Pas toujours titulaire (34 matchs toutes compétitions confondues, 9 buts et 5 passes décisives), le milieu offensif grignote de plus en plus de temps de jeu dans cet effectif de stars après deux années plutôt concluantes en prêt du côté de l’AC Milan. Carlo Ancelotti a vu juste en lui faisant confiance.

Grâce à ses performances, le joueur de 24 ans est même devenu international marocain. Un statut qui lui permet d’acquérir une plus grande valeur marchande supposée. Alors que le Real Madrid aurait dit oui à une offre de 25 M€ l’été dernier, cette fois le tarif fixé est de 60 M€ selon Sport. Le club de la capitale espagnole prévient les éventuels courtisans mais souhaite surtout prolonger son milieu de terrain, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’un des plus petits salaires de l’effectif.