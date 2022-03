Belgique : la liste surprenante de Roberto Martinez

La Belgique, n° 1 au classement FIFA depuis plusieurs mois, est déjà qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar. Alors, Roberto Martinez profitera des amicaux du mois de mars, contre l'Irlande et le Burkina Faso, pour faire des tests.

L'Espagnol a ainsi annoncé une liste sans plusieurs stars laissées au repos comme Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois ou encore Kevin De Bruyne. Les habituels seconds couteaux jouent gros, à l'image d'Adnan Januzaj, Michy Batshuayi ou Divock Origi.

Gardiens : Koen Casteels (Wolfsbourg), Matz Sels (Strasbourg), Thomas Kaminski (Blackburn), Simon Mignolet (Club Brugge)

Défenseurs : Jason Denayer (Lyon), Siebe Van der Heyden (Union), Wout Faes (Reims), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn), Arthur Theate (Bologne), Sebastiaan Bornauw (Wolfsbourg), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Foket (Reims), Alexis Saelemaekers (AC Milan)

Milieux : Youri Tielemans (Leicester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Hans Vanaken (Club Brugge), Orel Mangala (Stuttgart), Albert Sambi Lokonga (Arsenal)

Attaquants : Dante Vanzeir (Union SG), Yari Verschaeren (Anderlecht), Jérémy Doku (Stade Rennais), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Divock Origi (Liverpool), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Leandro Trossard (Brighton), Christian Benteke (Crystal Palace), Michy Batshuayi (Besiktas)

