Paris FC : Jonathan Ikoné satisfait du nul arraché contre l’OM

Longtemps malmené par l’OM, le Paris FC est finalement revenu dans cette affiche de la 20e journée de Ligue 1 et a arraché le point du nul dans les derniers instants de la rencontre (2-2). Un score de parité dont Jonathan Ikoné, auteur de la réduction de l’écart à dix minutes de la fin, s’est félicité au micro de beIN Sports.

« On prend déjà un point, c’est pas mal. On revient de loin, on perdait 0-2, donc on va se satisfaire de ça. On a besoin de points (pour le maintien), on sait que toutes les équipes ne lâchent rien. Tous les matchs, on doit prendre des points et faire des performances. On n’a rien lâché, on s’est dit : "soit on revient au score, soit on prend une valise." (…) Est-ce que vous sentiez des joueurs qui semblent fébriles en face ? Bien sûr que je les ressentis, quand ils commencent à avoir la pression, j’ai senti qu’on pouvait faire quelque chose. Au final, on a réussi à revenir et à garder ce score », a indiqué l’ancien joueur du PSG.