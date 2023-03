La nouvelle folie à 341 M€ de Manchester City

La suite après cette publicité

Des stars et des millions. Depuis l’arrivée de nouveaux propriétaires en 2008, Manchester City dépense des sommes folles pour recruter des joueurs. Les Skyblues n’ont pas hésité à miser 117,5 M€ sur Jack Grealish, le plus gros transfert de l’histoire du club. Ils ont aussi cassé leur tirelire pour Erling Haaland (75 M€), Kévin De Bruyne (74 M€), Rodri (70 M€), Ruben Dias (68 M€), Riyad Mahrez (67.8 M€) ou encore João Cancelo (65 M€). Et cela a payé avec plusieurs titres en Premier League et dans les coupes nationales.

City veut agrandir son stade

Toutefois, les Anglais ne sont toujours pas parvenus à remporter l’UEFA Champions League, l’objectif principal du club de Khaldoon Al Mubarak. Mais les riches propriétaires y croient encore et toujours. En parallèle, l’écurie britannique multiplie les projets dans la perspective d’augmenter ses revenus et d’étendre son influence. Ce jeudi, le Daily Mail explique que les Citizens sont plus que jamais concentrés sur le développement de leur enceinte, l’Etihad Stadium. Bâti en 2002 pour les Jeux du Commonwealth 2002, le stade est occupé par les Skyblues depuis 2003.

À lire

Man City : l’achat mystérieux d’Erling Haaland

Ces derniers ont réalisé des travaux afin que la capacité du stade passe de 38 000 à 53 400 places assises. Après un premier chantier en 2015, les Mancuniens veulent à nouveau agrandir l’enceinte pour qu’elle accueille 61 000 personnes. Toujours d’après le tabloïd, le plan des Skyblues est d’ajouter 7 700 sièges supplémentaires au deuxième niveau de la tribune nord. Dans l’idéal, les travaux débuteraient en novembre prochain avec l’objectif que tout soit terminé pour le début de l’exercice 2025-26.

La suite après cette publicité

Plus de 340 M€ investis

L’écurie britannique, qui souhaite perturber le moins possible les saisons prochaines, attend toutefois que le permis de construire lui soit attribué. En plus de l’agrandissement du stade, Manchester City veut construire un nouvel hôtel, un mégastore, un fan park couvert ainsi qu’un musée. Concernant ces autres projets, ils sortiront de terre un an après la fin de l’agrandissement du stade. Le club veut moderniser ses installations et continuer son expansion. Selon le média anglais, ce nouveau projet coûtera 300 M£, soit un peu plus de 341 M€.

Une somme colossale mais Man City veut investir pour s’aligner sur Tottenham (62 850 places), Arsenal (60 704 places) et West Ham United (66 000 places assises, 80 000 lors de concerts), qui ont des enceintes avec une capacité plus élevée. Le club bleu ciel de Manchester a donc confié le remodelage de son enceinte au cabinet d’architectes Populus, qui a déjà participé aux projets des nouveaux stades de Tottenham et de l’OL. Avec les 341 M€ de ce nouveau chantier, City va encore mettre de l’argent dans l’Etihad Stadium. Ce qui fera plus d’1 milliard de livres sterlings, soit 1,13 milliard d’euros, investis dans le stade, le centre d’entraînement et les autres installations depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires.