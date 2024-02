PSG : un champion du monde 98 valide le départ de Kylian Mbappé

Comme un marronnier, le dossier Kylian Mbappé ressort de terre chaque année. Le 7 janvier dernier, nous vous annoncions sur notre site le départ du Français du PSG à l’issue de la saison. Une information reprise en masse, parfois réappropriée, mais également confirmée, comme hier, lorsque de nombreux médias ont indiqué que le joueur avait informé sa direction de sa volonté de quitter le club en juin. Depuis, les réactions se sont multipliées, sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Ce vendredi, c’est le champion du monde 98 Bixente Lizarazu qui s’est exprimé sur le sujet au micro de France Info. S’il s’est montré relativement inquiet pour la Ligue 1, en pleine période de négociation de ses droits TV pour la période 2024-2029, il reste emballé de le voir porter les couleurs du Real Madrid.

«Kylian Mbappé ne nous appartient pas. Je pense que pour lui et pour le club, c’était important aussi d’avoir une position claire. Il a pris cette décision-là, je la respecte. C’est très bien pour lui», a d’abord indiqué l’ancien joueur du Bayern Munich, précisant qu’il s’agissait «d’une énorme perte pour la Ligue 1». «Mais c’est un challenge fantastique à relever s’il va au Real Madrid. S’il a envie dans ses rêves de gosses d’y jouer, il a le droit. Il a donné sept ans au PSG et je crois que c’est normal qu’il ait envie de vivre autre chose. C’est son club de cœur avec le PSG. C’est le club où il doit aller. Il a envie de gagner la Ligue des champions et s’il y a un club où il a la chance de la gagner, c’est le Real Madrid.»

