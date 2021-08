Jamie Vardy veut finir sa carrière à Leicester

La suite après cette publicité

Jamie Vardy se sent bien à Leicester, club avec qui il s’est révélé et qu’il a mené au titre de champion de Premier League en 2016. L’attaquant de 34 ans a déjà refusé des offres de gros clubs anglais pour rester chez les Foxes, Arsenal par exemple, et il serait prêt à recommencer.

Invité de l’émission A League of Their Own, l’international anglais a été interrogé sur son avenir, et notamment sa réaction si une grosse écurie lui faisait une offre. La réponse de Vardy a été claire : « je resterais là jusqu'à la fin », a-t-il déclaré, rapporte le Daily Mail.