Manchester United promet encore du renfort à Ole Gunnar Solskjaer

Voilà bientôt deux ans qu'Ole Gunnar Solskjaer s'est emparé de l'un des plus prestigieux bancs de touche de la planète football. Arrivé dans la peau d'un intérimaire pour succéder au tempétueux José Mourinho, l'ancien attaquant norvégien avait validé définitivement sa place grâce à un retournement de situation face au PSG en huitièmes de finale en mars 2019. Depuis, rien n'est facile pour l'entraîneur des Red Devils, qui a sauvé sa tête grâce au recrutement et à l'impact immédiat de Bruno Fernandes lors de la deuxième partie de saison dernière.

Voilà Solskjaer de nouveau menacé en raison des résultats en dents de scie et de la dernière défaite face au PSG à Old Trafford, qui condamne MU à un match décisif sur la pelouse d'Old Trafford la semaine prochaine, contre le RB Leipzig. Un match dont le résultat pourrait avoir des conséquences sur son avenir, alors que Manchester n'est que 9e au classement Premier League ? Pas vraiment si l'on en croit le vice-président exécutif du club Ed Woodward, qui s'est adressé à des fans lors d'une réunion à distance, comme rapporté par Sksysports.

Dépenses programmées au prochain mercato estival

« Ce qui se passe sur le terrain est clairement notre priorité absolue, et bien que ce ne soit pas la même chose sans les supporters dans le stade, nous avons vu beaucoup de bonnes choses depuis notre dernière rencontre en avril, avec cette série de 14 matches sans défaite pour terminer troisième la saison dernière. (…) Bien sûr, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la cohérence nécessaire pour gagner des trophées. Mais nous voyons des signes positifs sur le terrain et à l'entraînement qui renforcent notre confiance dans les progrès réalisés par Ole, son équipe d'entraîneurs et les joueurs », a déclaré Woodward aux supporters, apportant donc un soutien clair au staff actuel.

Puis Woodward a évoqué la stratégie sur le mercato. « J'ai dit sur ce forum en avril que nous restions déterminés à renforcer l'équipe, tout en faisant preuve de discipline dans nos dépenses pendant la pandémie. Je crois que nous avons tenu compte de cela, les ajouts que nous avons faits au cours de l'été portant nos dépenses nettes totales à plus de 200 millions d'euros depuis l'été 2019 - plus que tout autre grand club européen sur cette période. Nous continuerons à soutenir Ole avec une approche planifiée et à long terme du recrutement, axée sur les fenêtres estivales. » Il faut donc comprendre que Manchester United ne ralentira pas sur le recrutement estival. Pourtant, c'est aussi là qu'il avait péché en ne parvenant pas à recruter les cibles désirées par Solskjaer comme Grealish ou Sancho...