PSG : Thiago Silva confirme son départ

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien, qui avait prolongé de quelques semaines pour disputer la finale de Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue BKT, mais surtout le Final 8 de Ligue des Champions, a officialisé son départ de la capitale française il y a quelques minutes sur son compte Instagram. Le joueur de 35 ans aura donc disputé son dernier match sous les couleurs parisiennes dimanche, en finale de C1 (défaite 0-1 contre le Bayern Munich).

«Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’équipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière», a notamment expliqué Thiago Silva dans son message. Désormais, l'international auriverde est à la recherche d'un nouveau club et d'après les dernières informations, celui-ci devrait être Chelsea, en Angleterre.