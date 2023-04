OL-OM : Valentin Rongier estime que c’est une victoire méritée

L’OM aura entretenu le suspense au bout du bout. Vainqueur de l’OL à l’arrachée dans les ultimes instants de la rencontre après un but contre son camp de Malo Gusto (1-2), le club phocéen a récupéré sa deuxième place au classement. Un bol d’air frais pour Valentin Rongier, qui juge cette victoire méritée.

«On n’a pas raté le coche. C’était un match compliqué face à une belle opposition. C’était un match abouti des deux cotés avec des duels et des situations, mais ce soir, cela nous sourit, a insisté le capitaine marseillais au micro de Prime Video. Tant mieux pour nous. Cette victoire n’est pas du tout volée même si ça arrive sur un contre favorable. Je ne sais même pas qui marque ni comment mais, on a eu beaucoup de situation ce soir. Donc tant mieux. On reprend la 2e place, il ne faut pas laisser des points en route.»

