Tottenham : Antonio Conte confiant pour le top 4

Confiance. Alors qu'un choc ô combien important dans la cours à l'Europe et la Ligue des champions se profile ce dimanche, entre Tottenham et West Ham (17h30), Antonio Conte est serein au regard de ce qu'il voit de son équipe ces dernières semaines. Les Spurs alternent pourtant le bon et le moins bon ces dernières semaines, en attestent leurs 5 victoires et 5 défaites sur les 10 dernières journées de Premier League. Pas de quoi inquiéter le manager italien, donc, comme il l'a expliqué à Sky Sports ce samedi.

La suite après cette publicité

« En ce moment maintenant, j'ai une grande confiance (par rapport au top 4). Mon sentiment est bon parce que je vois une grande amélioration. Nous travaillons dur depuis cinq mois mais maintenant je commence à voir une grande amélioration de mon équipe dans de nombreux aspects, non seulement sur le terrain mais aussi à l'extérieur, avec la mentalité. [...] Techniquement, tactiquement, et maintenant après quatre mois et demi, les joueurs comprennent très bien ce que je veux avec le ballon, sans le ballon », a ainsi analysé l'ancien sélectionneur de l'Italie, qui s'attend à un « très difficile » contre les Hammers.