Ligue Europa : Sérgio Conceição se paie l'OL

"Emmenez ces couleurs à Séville". Voici le message affiché par les Bad Gones aux joueurs de l'Olympique Lyonnais jeudi soir avant le coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue Europa face au FC Porto. Distancés en Ligue 1 et éliminés en Coupe de France, les Lyonnais espéraient poursuivre l'aventure en C3. Pour cela, ils devaient montrer un bien meilleur visage que face à Rennes dimanche. Et ce n'était pas difficile de faire bien mieux.

Ce jeudi, ils attaquaient fort avec un but de Moussa Dembélé dès la 13ème minute (1-0). Malgré l'égalisation des Portugais grâce à un super but de Pepê (1-1, 27e), les Gones, vainqueurs 1 à 0 à l'aller, se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'épreuve. Après la rencontre, les Rhodaniens étaient forcément heureux et fiers. Du côté de Porto, il y avait des regrets. Mais aussi beaucoup d'agacement. Déjà pendant la rencontre, la tension était palpable puisque Sérgio Conceição, intenable dans sa zone technique, était très remonté. Il a eu un échange musclé avec Peter Bosz.

Le coach de Porto est amer

Après le coup de sifflet final, le coach portugais a expliqué les raisons de son énervement en conférence de presse. «Par rapport à cette confusion à la fin du match, il y a eu quelqu'un du staff de l'OL qui parlait portugais et qui a insulté des membres du staff de l'équipe Porto. Ils ont retiré cette personne, c'est tout ce que je peux dire». Ensuite, l'ancien entraîneur de Nantes a évoqué l'élimination de son équipe.

«Nous avons peut-être été plus consistants lors de ce deuxième match par rapport au premier match. Les joueurs ont fait tout ce que j'ai demandé. On a eu plusieurs occasions. Il nous a manqué de l'efficacité. Il faut aussi dire que l'OL est une équipe qui, même si elle est mal positionnée dans son championnat, a de grandes individualités. Mais il me semble que nous ne méritions pas d'être éliminés sur ces 90 minutes». Le coach portugais va devoir vite digérer cette élimination.