Où en est João Gomes, le milieu qui a snobé l’OL ?

John Textor en rêvait, mais l’OL ne l’a pas fait. Cet hiver, l’homme d’affaires américain souhaitait que les Gones mettent la main sur João Gomes, jeune milieu de terrain prometteur de Flamengo. Pour le convaincre, Bruno Cheyrou (responsable de la cellule de recrutement) avait été envoyé au Brésil. Mais le dirigeant français, qui a révélé qu’il suivait le joueur depuis 1 an et demi, n’a visiblement pas su trouver les mots justes et les bons arguments. Le nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais a donc pris le relais et mouillé le maillot pour recruter le Brésilien et son club.

L’OL n’a pas réussi à le convaincre

Avec l’écurie carioca, cela n’a pas été un problème. Textor, qui connaît parfaitement le foot auriverde puisqu’il possède le club de Botafogo, et l’OL ont multiplié les offres intéressantes. Mais le plus dur était de convaincre le joueur, qui ne souhaitait rejoindre que Wolverhampton, club auquel il avait donné sa parole et sa priorité. Malgré les avances rhodaniennes, João Gomes a décliné l’invitation. Un coup dur pour l’OL, qui avait tout misé sur sa venue et qui a tenté (sans succès) de trouver dans l’urgence un autre milieu de terrain.

Une nouvelle difficile aussi à encaisser pour John Textor, qui s’était personnellement investi sur ce dossier. « C’était trop tard pour João Gomes. Toutes mes tentatives de persuasion (autodérision) n’ont pu altérer le sens de l’honneur de ce jeune homme. Il a donné sa parole à Wolverhampton et il ne dérogera pas. Je suis déçu, mais tellement impressionné par un jeune homme gracieux avec un avenir incroyable. Bonne chance João », avait-il lancé sur Twitter à l’époque où il avait encore un compte. La page OL définitivement tournée, le natif de Rio de Janeiro a eu gain de cause puisqu’il a rejoint Wolverhampton en fin de mercato.

Une première inoubliable avec les Wolves

« Les Wolves ont obtenu la signature du milieu de terrain brésilien très apprécié João Gomes de Flamengo, sous réserve d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Après un processus de recrutement patient et déterminé, les Wolves ont réalisé la sixième acquisition de Julen Lopetegui, du mercato de janvier. Gomes a atterri en Angleterre dimanche, avant de terminer ses présentations et ses tests médicaux, et a mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans et demi, avec l’option de 12 mois supplémentaires », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Avant cela, le joueur et son club ont trollé l’OL en publiant une vidéo avec le hashtag #FreeJoaoGomes, qui était apparu quand l’OL avait voulu le chiper aux Anglais.

De bonne guerre. Prêt pour faire le grand saut en Europe après un passage réussi à Flamengo (4 buts, 122 rencontres), João Gomes a ensuite vécu un sacré baptême du feu. Le 11 février, il est entré une vingtaine de minutes face à Southampton. Alors que son équipe était menée 1 à 0 et était réduite à 10 à la suite de l’expulsion de Mario Lemina à la 43e, le Brésilien a été décisif. «Vingt-six minutes (dont le temps additionnel), 19 touches, 11 passes (huit réussies), un tacle, sept duels (deux gagnés), deux tirs et un but brillant plus tard, les Wolves avaient gagné 2 à 1 avec le jeune Brésilien en tête», avait écrit The Athletic après sa première réussie.

La presse le suit de près

Le média britannique avait ajouté : «son statut de héros parmi les fans des Wolves atteint des sommets encore plus élevés. C’était un début parfait pour la carrière de Gomes à Molineux et les dirigeants des Wolves, qui ont décroché la signature du milieu de terrain malgré l’intérêt de Lyon, ont de grandes attentes pour le joueur.» The Athletic a aussi apprécié son impact : «il a montré d’emblée de l’agressivité au pressing, ce qui lui a valu d’ailleurs son surnom de "Pitbull" à Flamengo.» Comme la presse, ses coéquipiers, dont Ruben Neves, ont été charmés. «Je suis vraiment content pour João. Il a fait des débuts de rêve.» La suite a été un peu moins idyllique puisqu’il a enchaîné avec deux nouvelles entrées en jeu.

La première, le 18 février face à Bournemouth (défaite 1-0). La seconde, le 1er mars face à Liverpool (défaite 2-0). Cette fois-ci, il n’a pas pu être décisif pour les siens, lui qui est un jeune joueur en apprentissage qui découvre le Vieux continent. Malgré tout, son cas attise la curiosité des suiveurs de Premier League, dont Salim Baungally. Journaliste pour RMC Sport et spécialiste du foot anglais, il nous explique : «sur ses trois premiers matchs, on n’a pas tant de choses à dire même si on voit que techniquement, il y a un petit truc en plus dans sa technique de balle. Alors, ça peut paraître bête dit comme ça, mais on le constate, tous n’ont pas une conduite de balle propre. Lui, c’est plutôt le cas.»

Il a été sélectionné avec la Seleção

Il poursuit : «il aime taquiner le ballon et il est bon dans sa conduite de balle. C’est précieux. Sa qualité de frappe est loin d’être ridicule aussi. Sur la ligne offensive, Wolverhampton a des joueurs de base. C’est là où ce n’est pas évident pour lui, puisque même si c’est un milieu, il entre souvent pour jouer très haut, quasiment en deuxième attaquant. Quand tu as un Diego Costa ou d’autres, ce n’est pas facile de trouver une place au soleil. Lopetegui va avoir des choix à faire. Gomes a été précieux face à Southampton avec un but clé puisqu’il avait signé le but de la victoire dans la course au maintien. C’est avec ce genre d’entrée aujourd’hui où il va être important. Aujourd’hui, il ne peut pas espérer être titulaire. Mais, il peut apporter. Il joue pour les autres».

Le joueur de 21 ans va donc devoir être patient avant d’avoir sa chance en tant que titulaire, bien que les supporters réclament qu’il le soit. Julen Lopetegui prend son temps avec un élément qui continue sa belle ascension. Le 3 mars, il a d’ailleurs été sélectionné dans la liste de l’équipe A du Brésil. Une grande fierté pour le milieu, qui a remercié Dieu à de multiples reprises pour toutes les bonnes choses qui lui arrivent. Pour autant, tout n’est pas parfait pour la recrue des Wolves, qui a vécu une étonnante mésaventure. Le 4 mars, son ancien club s’est trompé au moment de lui verser l’argent qu’il lui devait. Flamengo a viré la somme de 287 000 euros à un autre João Gomes, ancien joueur de basket de l’écurie carioca. Finalement, tout est rentré dans l’ordre par la suite. Pas de nuage donc à l’horizon pour un João Gomes qui a vécu un mois fou.