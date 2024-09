C4 : la liste des joueurs de Chelsea sans Cole Palmer et Wesley Fofana

Sur son site officiel, Chelsea a communiqué ce mercredi la liste des joueurs qui seront utilisés par Enzo Maresca, lors de la phase de championnat de l’Europa League Conference. Pour cette édition 2024-2025, des joueurs comme Roméo Lavia, Wesley Fofana ou encore Cole Palmer, nommé pour le Ballon d’Or et auteur d’un dernier exercice XXL en Premier League, ont été laissés sur le flanc en raison du calendrier surchargé du club, qui pourrait s’étendre jusqu’en juillet 2025 avec la Coupe du monde des clubs.

À noter que deux listes ont été faites. Sont inscrits sur la la liste B : Levi Colwill, Josh Acheampong, Kiano Dyer, Tyrique George, Harrison McMahon et Max Merrick. Les clubs peuvent inscrire un nombre illimité de joueurs sur la liste B à condition qu’ils soient nés le 1ᵉʳ janvier 2003 ou après cette date et qu’ils soient éligibles. Lors de cette première phase, les Blues affronteront le KAA Gent (Belgique), Heidenheim (Allemagne), le Shamrock Rovers (Irlande), le FK Astana (Kazakhstan), le FC Noah (Arménie) et le Panathinaïkos (Grèce).