Manchester City : Kevin De Bruyne explique son choix

La suite après cette publicité

C’est désormais officiel : Kevin De Bruyne a prolongé avec Manchester City jusqu’en 2025. Le milieu de terrain belge de 29 ans en a profité pour expliquer son choix de rester chez les Citizens, décision liée en partie avec la prolongation de contrat de Pep Guardiola alors que le Diable Rouge négocie depuis plusieurs mois avec le club sans agent ni intermédiaire.

«Je ne pourrais pas être plus heureux. Depuis que j'ai rejoint City en 2015, je me suis senti chez moi. J'aime les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s'est vraiment bien développé. Ce club de football est orienté vers le succès. Il m'offre tout ce dont j'ai besoin pour maximiser mes performances, donc signer ce contrat a été une décision facile à prendre. Je joue le meilleur football de ma carrière et je pense sincèrement qu'il y a encore beaucoup à faire. Pep et moi voyons le football de la même manière. Avoir cette relation avec un manager est très important pour moi car nos objectifs sont totalement alignés et nous voulons les mêmes choses. Mon objectif est maintenant de m'assurer que nous terminons la campagne actuelle avec succès. Nos résultats et nos performances ont été excellents jusqu'à présent, mais nous devons nous assurer que nous terminons la saison avec le trophée que nous méritons.», a-t-il expliqué. La belle histoire entre De Bruyne et Manchester City continue.