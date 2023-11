OM : l’impressionnante liste de reproches de Gennaro Gattuso à ses joueurs

Les semaines passent et les résultats ne s’améliorent pas. Arrivé fin septembre pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso ne parvient pas à trouver la bonne formule à l’Olympique de Marseille. Ses débuts en championnats ne sont pas bons avec seulement deux victoires mais surtout les signaux positifs manquent. Le dernier match nul à Strasbourg samedi dernier (1-1) a de nouveau mis en exergue les difficultés phocéennes. L’Italien l’a d’ailleurs reconnu en conférence de presse ce mercredi. Malgré une première période satisfaisante de son équipe, le Racing aurait pu inscrire plusieurs buts en seconde mi-temps.

Le champion du monde 2006 l’a de nouveau dit à la veille de la rencontre en Ligue Europa contre l’Ajax (21h), il n’a pas reconnu son équipe en Alsace. Celle-ci ne parvient pas à trouver la continuité nécessaire pour gagner. Les joueurs aussi l’ont remarqué. Ils sont même les premiers à le constater, ce qu’a expliqué Pau Lopez aujourd’hui. «C’est vrai qu’on a vu deux équipes totalement différentes. On fait peut-être la meilleure première période depuis que le coach est là, et la deuxième période on n’a rien fait.» Face à ce constat, et alors que la situation sportive du club inquiète, le match contre l’Ajax est très attendu.

Gattuso regrette le manque de régularité…

Le score et la manière pourraient décider de mal de choses pour la suite. «Si ça n’avait pas été difficile, je ne serais pas ici, je connaissais 100% des difficultés en arrivant, même si c’était un peu différent avec de l’extrasportif, assure un Gattuso qui refuse de fuir ses responsabilités. Ce qui pourrait me faire désespérer, c’est quand je vois un club mort, des joueurs morts, que l’on prend cinq buts sans rien pouvoir faire. Là je m’en irais. Mais ce n’est pas du tout ce qu’il se passe ici. Je vois une équipe et des joueurs pleins de vie, qui se donnent à 100%, qui travaillent tout le temps à l’entraînement. Je veux juste de la continuité.»

Le coach italien en a déjà parlé mais il en a remis une couche avant de jouer la qualification en Ligue Europa. Outre la régularité sur un match, il estime que ses joueurs manquent de caractère et prend à témoin l’épisode du week-end dernier, une petite brouille entre Pau Lopez et Azzedine Ounahi. Le gardien l’a d’ailleurs confirmé devant les médias. Il reprochait au Marocain de ne pas faire assez sur le terrain, alors que sa qualité technique au-dessus de la moyenne doit permettre à l’OM de hausser son niveau. Il s’est ensuite excusé auprès de son partenaire d’avoir été véhément. Et ça, Gattuso n’a pas aimé.

… et de caractère

«Selon moi Pau n’aurait pas dû s’excuser auprès de Ounahi, on ne gagnera pas avec une bande d’enfants de chœur. Selon moi Samuel (Gigot, ndlr) représente ce qu’il faut, il dit ce qu’il pense. Pau et Samuel ont ça, ils parlent, ils savent lire le jeu dans les moments difficiles comme Veretout et Kondogbia qui ont cette expérience, car je n’aime pas le mot leadership. Pour moi Samuel Gigot représente ça. J’aime quand des joueurs se fâchent avec d’autres joueurs, je n’ai aucun souci avec ça», affirme l’ancien milieu de terrain, plutôt adepte des coups de sang. Comme quoi, il n’a pas encore complètement déteint sur ses joueurs.