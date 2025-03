Amine Gouiri lâche toutes ses vérités sur l’OM et l’Algérie

À Marseille, Amine Gouiri est un homme et un footballeur heureux. Pour en arriver là, l’Algérien a dû faire preuve de patience, lui qui a rapidement adhéré au projet proposé par Roberto De Zerbi et les Phocéens. Choisi par l’Italien pour succéder à Elye Wahi, l’ancien joueur de l’OL a dû attendre que les dirigeants rennais et marseillais trouvent un terrain d’entente. Dans la dernière ligne droite du mercato, le 31 janvier dernier, tout ce petit monde est tombé d’accord et le Fennec a pu rejoindre les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais FC. International algérien âgé de 24 ans, l’attaquant s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», pouvait-on lire sur le site officiel de l’OM. Très rapidement, Gouiri s’est mis en action, se montrant décisif dès sa première apparition face à l’OL.

Gouiri savoure à l’OM

Ensuite, il a enchaîné les bonnes prestations sous le maillot olympien, lui qui a donc marqué 4 buts et délivré 3 assists en 7 apparitions toutes compétitions confondues à Marseille. Si certains joueurs ont été parfois paralysés avec la pression régnant à l’OM, Gouiri, lui, a déployé plus que jamais ses ailes à 25 ans, passant du joueur réservé à un footballeur en pleine confiance et toujours avec le sourire. Interrogé par le site officiel de la FIFA, il a d’ailleurs évoqué sa nouvelle vie dans le sud de la France. «Ici, c’est ensoleillé, il fait beau, le ciel est bleu, ça met de bonne humeur, ça me fait penser à l’Algérie. Franchement, ça fait quelque chose quand tu vois l’ambiance du Vélodrome, avec tous ces drapeaux algériens dans le stade. Tu te sens à la maison en fait. Ça me fait penser à la sélection, c’est incroyable. Tu te sens chez toi, ça fait du bien et ça t’aide à te surpasser sur le terrain.»

Dans le bon club et le bon environnement, au bon moment, le natif de Bourgoin-Jallieu savoure sa réussite. Récemment, il a d’ailleurs remporté le Trophée UNFP de meilleur joueur de la L1 du mois de février. Il a aussi été comparé à un certain Gonzalo Higuain par son entraîneur Roberto De Zerbi. «Qu’il dise ça de moi me pousse à travailler plus, car ça montre qu’il a confiance en moi. À moi de lui rendre cette confiance, en allant chercher plus, pour ne pas avoir de regret.» Mais c’est un autre ancien joueur du Real Madrid qui inspire beaucoup plus l’ex de l’OL. «Karim aime participer au jeu, faire marquer et marquer des buts. C’est tout ce qu’on attend d’un attaquant moderne. Même si de nos jours les stats sont hyper importantes pour un avant-centre, moi ce que j’aime c’est participer au jeu. Combiner les deux, c’est très bien.»

Il rêve plus grand avec Marseille et l’Algérie

Au sein de la cité phocéenne, il peut compter sur le soutien d’Ismaël Bennacer, arrivé comme lui durant le dernier mercato. «Isma, c’est un peu comme un grand frère. Je m’entends très bien avec lui sur ou en dehors du terrain, il m’aide beaucoup, il a beaucoup d’expérience. Il a passé cinq ans au Milan AC donc il connaît le haut niveau.» Heureux à l’OM, Amine Gouiri est également sur un nuage avec l’Algérie. Une sélection avec laquelle il totalise déjà 6 buts en 13 capes. Il a d’ailleurs marqué un but et délivré une assist lors de sa dernière sortie avec les Fennecs face au Botswana dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique (victoire 3-1). Il compte bien récidiver face au Mozambique, pour consolider la première place de son pays dans le groupe G.

«Avec l’Algérie, on n’a peur de personne, on est conscients de nos forces. Je pense qu’on est les favoris du groupe, mais justement, c’est ça le danger car tous les matches sont difficiles. On va tout donner et tout faire pour aller au Mondial, parce que ça fait déjà deux Coupes du Monde qu’on n’y est pas (…) Franchement, jouer une Coupe du Monde, c’est un rêve de gosse, y’a pas de mots, c’est le rêve ultime. J’ai vécu celles de 2010 et 2014 en tant que supporter, je regardais les matchs à la télé. Chaque Coupe du Monde laisse de bons souvenirs. L’édition 2014 et la huitième de finale de l’Algérie contre l’Allemagne, la dernière aussi au Qatar, quand tu vois le parcours du Maroc, ou la finale France - Argentine… Franchement c’est une compétition qui donne envie. Là, le fait d’être acteur, de pouvoir qualifier l’Algérie à la Coupe du Monde et ensuite pouvoir la jouer, c’est quelque chose d’exceptionnel. J’espère que le rêve va se réaliser.» Cela ferait de lui l’un des joueurs de l’OM à avoir joué un Mondial. Mieux, il pourrait aussi le remporter comme plusieurs exs de l’OM. «Pourquoi pas ! On l’espère ! Déjà il faut penser à se qualifier et puis une fois sur place, on verra. Tout est réalisable, dans le football, rien n’est impossible.» En effet, impossible n’est pas marseillais, ni algérien.