Journal du Mercato : les chantiers de Ronald Koeman pour son FC Barcelone, l'Atalanta est pleine d'ambition

Les infos du jour en France

On entame ce journal du mercato en France avec des nouvelles du dossier Thiago Silva (35 ans). Annoncé proche de la Fiorentina, le défenseur du PSG serait sur les tablettes de Chelsea. The Athletic et Sky Italia révèlent que les deux parties seraient en négociations avancées depuis quelques jours. Toujours au PSG, Marcin Bulka susciterait l'intérêt de plusieurs clubs en Europe. Selon nos informations, Naples, Parme, le Genoa ou encore le Betis seraient venus aux renseignements. Le gardien polonais de 20 ans pourrait ainsi prolonger son contrat à Paris, avant d'être prêté pour trouver du temps de jeu.

À Lorient, Pierre-Yves Hamel (26 ans) attise les convoitises outre-Manche. Selon Sky Sports, l'attaquant français serait dans le viseur de Brentford qui aurait proposé 7,8 M€ pour se l'offrir. Une offre refusée par la direction bretonne qui attendrait au moins 11 M€ pour lâcher son joueur.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, on file en Angleterre où Wolverhampton a fixé le prix d'Adama Traoré (24 ans). Convoité par les grands d'Europe (Juventus, Liverpool, Manchester City), l'ancien Barcelonais n'est pas encore parti. Une chose est même certaine, les clubs qui voudront le recruter cet été devront sortir le chéquier puisque les Wolves réclament 77 M€ pour s'en séparer.

Toujours au pays de Sa Majesté, The Times révèle que West Ham souhaiterait se séparer de Jack Wilshere (28 ans). Sous contrat jusqu'en 2021 avec les Hammers, l'ancien joueur d'Arsenal n'entrerait plus dans les plans du club et pourrait être poussé vers la sortie.

Fraîchement promu en Premier League, Leeds continue son opération "renforcement". Le club du nord de l'Angleterre aurait ainsi ciblé le défenseur allemand Robin Koch (24 ans), auteur d'une bonne saison du côté de Fribourg. En attaque, l'ailier des Rangers, Ryan Kent (23 ans), ferait partie des pistes explorées. La BBC révèle qu'une offre d'un peu plus de 11 M€ aurait été transmise au club écossais, refusée par Steven Gerrard en personne qui ne souhaite pas se séparer de son joueur.

Annoncé à Naples puis à Arsenal ces derniers jours, le Lillois Gabriel Magalhães (22 ans) est en pleine réflexion sur son avenir. Si son départ du LOSC ne fait plus le moindre doute, le défenseur ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le Daily Telegraph révèle, aujourd'hui, que Manchester United se serait immiscé dans le dossier et serait prêt à dégainer pour s'attacher les services du Brésilien. Dans le sens des départs, Diogo Dalot pourrait, lui, quitter le club. Selon O Jogo, l'arrière droit portugais de 21 ans pourrait plier bagage. Si Everton se montrait intéressé, il en est de même pour le PSG, à la recherche d'un remplaçant à Thomas Meunier, parti du côté de Dortmund.

Enfin, en Italie, Rafaêl Alcantara (27 ans) serait sur le point de rejoindre la Lazio, selon le Corriere dello Sport. Indésirable à Barcelone, Rafinha poursuivrait sa carrière en Serie A. Les clubs seraient tombés d'accord pour un transfert d'un montant de 12 M€.

Un chantier d'envergure attend Ronald Koeman

On passe à notre premier focus du jour sur le FC Barcelone. Si le ménage a été fait en interne avec les départs d'Éric Abidal et de Quique Setién, Josep Maria Bartomeu a nommé Ronald Koeman sur le banc, pour rebondir. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait déjà dressé une liste de joueurs indésirables. Gerard Piqué (33 ans), Jordi Alba (31 ans), Sergio Busquets (32 ans), Arturo Vidal (33 ans), Sergi Roberto (28 ans) et surtout Luis Suarez (33 ans) seraient présents sur cette liste. De leur côté, Rafinha (27 ans) et Jean-Clair Todibo (20 ans) devraient rapidement trouver une porte de sortie.

Pour régénérer son effectif, Koeman souhaite prendre des décisions fortes. En commençant par une meilleure utilisation de ses cadres : «je pense que c'est le plus important pour un entraîneur : connaître ses joueurs et pouvoir en tirer le meilleur parti, et cela commence par les mettre à leur place.» Des propos qui concernent Antoine Griezmann (29 ans) ou encore Frenkie de Jong (23 ans), tous deux en difficulté. Mais le grand défi de Koeman sera de convaincre Lionel Messi (33 ans) de poursuivre dans son club de toujours malgré ses envies de départs.

Enfin, pour redonner ses lettres de noblesse au Barça, Koeman veut s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît : Memphis Depay (26 ans, OL), Donny Van de Beek (23 ans, Ajax) ou encore Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool), des joueurs qu'il a dirigés en sélection et qui pourraient faire souffler un vent de fraîcheur sur la Catalogne. Bref, Ronald Koeman a un énorme chantier face à lui et veut se donner les moyens de retrouver les sommets dès la saison prochaine.

L'Atalanta Bergame pleine d'ambition pour la saison prochaine

On prend la direction de l'Italie et de Bergame pour notre second focus du jour. Fraîchement éliminés de la Ligue des Champions, les Bergamasques ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils reviendront plus forts la saison prochaine. L'objectif premier sera donc de compenser les départs de certains joueurs à l'image d'Adrien Tameze (26 ans), reparti à Nice.

Mais la priorité pour les dirigeants du club sera de remplacer des latéraux, si chers à Gasperini, sur le départ. Hans Hateboer (26 ans) a d'ores et déjà signifié qu'il ne poursuivrait pas l'aventure du côté de Bergame, tandis que Timothy Castagne (24 ans) ne serait, pour sa part, pas satisfait de sa situation et envisagerait un départ. Le PSG ou encore Leicester seraient venus aux renseignements. Enfin, le latéral gauche allemand, Robin Gosens (26 ans), pourrait également se laisser tenter par un challenge de plus grande envergure. Chelsea, la Juve ou encore l'Inter se montreraient insistants pour obtenir la signature de l'ancien d'Heracles.

Pour compenser ces pertes, les dirigeants de la Dea auraient jeté leur dévolu sur le latéral de la Roma, Alessandro Florenzi (29 ans). L'Atalanta négocierait également l'arrivée du latéral Kosovar Mergim Vojvoda (25 ans, Standard). Le Soir annonce que même si aucun accord n'est encore trouvé, un chèque de 6 M€ pourrait convaincre le club belge de lâcher son joueur.

En attaque, le plan est clair, recruter des talents offensifs qui seront capables de faire la différence. La piste la plus chaude se nomme Aleksey Miranchuk (Lokomotiv). L'international russe de 24 ans serait la priorité du club italien et disposerait déjà d'un accord avec ce dernier. Reste désormais à convaincre le Lokomotiv qui attendrait entre 15 et 20 M€. L'Atalanta pourrait également aller piocher en Ligue 1. Selon nos informations, Memphis Depay (26 ans, OL) et surtout Florian Thauvin (27 ans, OM) seraient dans les petits papiers de Gasperini. Enfin, Jeremie Boga (23 ans, Sassuolo) et Taison (32 ans, Shakhtar) intéresseraient également la Dea. Dernier dossier en suspens, le cas Josip Ilicic. Reclus dans sa Slovénie natale, l'attaquant de 32 ans ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait... Une épine dans le pied des dirigeants de l'Atalanta qui devront lui trouver un remplaçant si ce dernier venait à se retirer du football.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Mickaël Alphonse, latéral droit de 31 ans, s'est engagé pour 2 saisons avec Amiens.

Libre depuis son départ de Reims, Alaixys Romao rebondit à Guingamp. La durée du contrat de l'ancien Marseillais n'a pas été précisée par le club breton.

Monaco continue son dégraissage et prête Julien Serrano au Livingston FC (Scottish Premiership), pour la saison 2020-21.

Tyronne Ebuehi (Benfica) quitte Lisbonne pour le FC Twente (Pays-Bas). Le latéral droit est prêté en Eredivise avec option d'achat.

