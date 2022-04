OM : le mea culpa surprenant de Jorge Sampaoli pour Amine Harit

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli est sorti des sentiers battus. Ces dernières semaines, l'Olympique de Marseille est en très grande forme. Hormis la récente défaite du club de la cité phocéenne lors du Classique, au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain (1-2), Dimitri Payet, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et les leurs restent sur 9 victoires en 10 rencontres toutes compétitions confondues. L'un des grands artisans de cette belle série sur la Canebière se nomme Amine Harit (24 ans).

Le milieu offensif prêté par Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison fait en effet partie des hommes en forme dans les rangs de l'OM. Ce ne sont pas ses 3 buts et 2 passes décisives sur ses 6 derniers matchs de Ligue 1 qui feront dire le contraire au peuple marseillais, sous le charme de l'international marocain (11 sélections). Rien ne laissait pourtant présager un tel scénario il y a encore quelques semaines, tant l'ancien Nantais paraissait éloigné des plans de son entraîneur argentin.

« Je n'ai pas su profiter d'Harit à certains moments »

Présent en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement de son équipe à Reims, dimanche (20h45), en clôture de la 34ème journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a d'ailleurs indirectement présenté ses excuses au principal concerné. « Nous, les entraîneurs, avons beaucoup d'obligation. On a aussi ce besoin de résultats. Parfois, on ne prend pas le temps avec certains joueurs qui peuvent être moins bien en termes de responsabilités. Sur ce coup là, c'est la mienne », a dans un premier temps lancé El Pelado face aux journalistes, avant de poursuivre avec un discours qui a de quoi étonner.

« Je n'ai pas su profiter d'Harit à certains moments. On savait très bien quel type de joueur c'était. J'ai peut-être un peu manqué un peu de patience avec certaines erreurs qu'il a commises, qui l'ont éloigné un petit peu du groupe. C'est un joueur qui peut montrer beaucoup plus et qui peut apporter beaucoup plus. Il peut apporter un déséquilibre qu'on voit de moins en moins dans le football et c'est à moi de savoir profiter de lui du mieux possible. » Si le coach de l'OM a botté en touche avec malice concernant l'avenir d'Amine Harit, son discours en dit peut-être long sur ses intentions. Comme nous vous le révélions le 16 avril dernier, Pablo Longoria négocie en tout cas avec Schalke 04, où le Marocain demeure sous contrat jusqu'en juin 2024, pour le conserver définitivement, et peut-être lui réserver le traitement de faveur qu'il mérite à Marseille.

