MU : Edinson Cavani compare la Premier League et la Ligue 1

Débarqué à Manchester United en octobre dernier après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani découvre cette saison la Premier League. Considéré comme l’un des meilleurs championnats au monde, le buteur uruguayen a donné son avis sur la PL, en ajoutant qu’il ne considérait pas le championnat anglais comme meilleur que la Ligue 1.

«Je ne pense pas qu'en Angleterre les choses soient meilleures qu'en France, qu'elles soient meilleures qu'au Portugal. Non, parce que vous pouvez affronter quelqu'un du Portugal et perdre. Ensuite, vous jouez contre une équipe anglaise et vous gagnez. Le football est le football» a-t-il déclaré à ESPN.