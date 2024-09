Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le troisième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme depuis le début de la saison, c’est le Norvégien Erling Haaland qui se positionne en tête de ce classement. Pourtant muet contre Newcastle (1-1), l’attaquant de Manchester City reste bloqué avec ses 10 buts en 6 matches.

De son côté, Viktor Gyökeres arrive deuxième et a lui aussi connu son premier match sans but de la saison. Contre Estoril (3-0), il n’a pas su trouver la solution malgré la large victoire des siens. Il se retrouve néanmoins doté du solide bilan de 10 buts en 7 matches. C’est mieux que le Russe Maksim Glushenkov qui complète le podium. L’ailier du Zenit Saint-Pétersbourg reste bloqué à 7 buts en 7 matches. Ce samedi, il a perdu contre le FK Krasnodar (2-0) sans trouver la faille.

Bradley Barcola et Cole Palmer se replacent

Au pied du podium, on retrouve Oleksandr Nazarenko avec 7 buts en 7 matches. L’ailier du Polissya Zhytomyr a battu le Karpaty Lviv (3-1) et inscrit un nouveau pion. Il devance de peu Robert Lewandowski encore décisif. S’il n’a pas marqué lors de la défaite 4-2 contre Osasuna, le Polonais avait inscrit le but de la victoire contre Getafe (1-0) ce mercredi et dispose désormais du bilan de 7 buts en 8 matches. A la sixième place, on retrouve le Russe Aleksey Batrakov. Le joueur du Lokomotiv Moscou affiche 7 buts en 10 matches même s’il n’a pas marqué hier lors du derby contre le Spartak Moscou (victoire 3-1).

A la septième position, c’est l’attaquant égyptien Omar Marmoush qui prend place avec ses 6 buts en 5 matches. Le joueur de l’Eintracht Francfort s’est offert un doublé hier contre l’Holstein Kiel (4-2). C’est un peu mieux que Bradley Barcola. Huitième avec 6 buts en 6 matches, l’ailier français du Paris Saint-Germain reste sur un doublé contre Rennes (3-1). Remontée exceptionnelle de Cole Palmer. S’offrant un quadruplé historique contre Brighton (4-2), le joueur de Chelsea dispose désormais de 6 buts en 6 matches et s’empare de la neuvième place. En 10e position enfin, c’est Ayoze Pérez qui arrive grâce à ses 6 réalisations en 7 rencontres. Il a vu doublé contre l’Espanyol de Barcelone (2-1).

Sem Steijn (Twente), Thierno Barry (FC Bâle et Villarreal), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Gustavo Santos (Altach), Daan Heymans (Sporting Charleroi), Manfred Ugalde (Spartak Moscou) et Toluwalase Arokodare (Genk) échouent aux portes du top 10 avec six buts inscrits. Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Oscar Gloukh (Salzbourg), Galeno (FC Porto), Pape Habib Guèye (Aberdeen), Luis Diaz (Liverpool), Bryan Mbeumo (Brentford), Jonathan David (Lille), Harry Kane (Bayern Munich), Dereck Kutesa (Servette), Giovani Lo Celso (Real Betis), Kylian Mbappé (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelone), Edin Dzeko (Fenerbahçe), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Tjaronn Chery (Antwerp), Joao Figueiredo (Istanbul Basaksehir), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Esequiel Barco (Spartak Moscou), Dmitri Vorobyev (Lokomotiv Moscou), Mirlind Daku (Rubin Kazan) et Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) suivent plus loin avec 5 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens