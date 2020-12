Bayern - Leipzig : la déception de Kingsley Coman

Un match complètement dingue. Sur la pelouse de l'Allianz Arena samedi, le Bayern Munich et le RB Leipzig nous ont offert un grand match, qui s'est terminé sur un 3-3 ! Un match durant lequel le Français Kingsley Coman a brillé avec trois passes décisives délivrées. Mais après la rencontre, l'ancien joueur de la Juventus était déçu au micro de BeIn Sports.

«C'était un beau match, avec beaucoup d'intensité. Il y a eu beaucoup de buts. Malheureusement, on repart avec le match nul mais on aurait préféré la victoire. (...) Comme j'ai dit, on aurait préféré repartir avec la victoire. Pour moi, le plus important, c'est de gagner. J'ai fait trois passes décisives, j'en suis content, mais il n'y a pas la victoire au bout donc je ne peux pas avoir le sourire», a expliqué le joueur formé au PSG.