OL : le communiqué prudent pour la blessure de Johann Lepenant

Alors que l’équipe de France Espoirs est tombée face à l’Autriche vendredi dernier (0-2), Johann Lepenant s’est blessé en début de rencontre et a été contraint de prématurément quitter ses partenaires. Une rupture des ligaments croisés est suspectée, mais les dernières informations prévoyaient une blessure plus bénigne. Dans un communiqué prudent à ce sujet, l’OL a tenu à apporter quelques informations sur son milieu de terrain de 21 ans.

«L’Olympique Lyonnais informe de la blessure au genou gauche de Johann Lepenant survenue lors du match de l’équipe de France Espoirs disputé en Autriche vendredi soir. Après avoir passé divers examens radiologiques et cliniques, le milieu de terrain international devra subir un nouveau bilan médical dans 15 jours afin d’établir un diagnostic plus précis de sa blessure et ainsi déterminer la durée de son indisponibilité», est-il expliqué. Un coup dur pour les Gones, qui pourrait être de retour à partir de 2024.