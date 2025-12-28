Menu Rechercher
CAN 2025 : Kylian Mbappé a tranché entre l’Algérie et le Cameroun

Par Chemssdine Belgacem
Kylian Mbappé @Maxppp
Il avait le choix entre Rabat et Marrakech. Le choix entre assister à la rencontre entre l’Algérie et le Burkina Faso dans la capitale, ou l’opposition entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire à Marrakech. Finalement, entre ses origines algériennes de sa mère ou camerounaises du côté de son père, Mbappé a tranché pour la deuxième option.

Kylian Mbappé est PRÉSENT à Marrakech pour voir Côte d'Ivoire-Cameroun. 🏟️🇲🇦

Pour rappel, le Français est d'origine camerounaise et algérienne. 🇨🇲🇩🇿
Alors que Zinedine Zidane était encore présent à Rabat pour le deuxième match de son fils dans les buts des Fennecs, Kylian Mbappé était bien présent ce dimanche soir à Marrakech. Un choix qui pourrait faire parler sur les réseaux sociaux, mais qui est compréhensible pour l’attaquant du Real Madrid qui a fait le même choix que Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, présents également en tribunes pour cette rencontre entre Camerounais et Ivoiriens.

