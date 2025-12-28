CAN 2025 : Kylian Mbappé a tranché entre l’Algérie et le Cameroun
Il avait le choix entre Rabat et Marrakech. Le choix entre assister à la rencontre entre l’Algérie et le Burkina Faso dans la capitale, ou l’opposition entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire à Marrakech. Finalement, entre ses origines algériennes de sa mère ou camerounaises du côté de son père, Mbappé a tranché pour la deuxième option.
Pour rappel, le Français est d'origine camerounaise et algérienne. 🇨🇲🇩🇿
Alors que Zinedine Zidane était encore présent à Rabat pour le deuxième match de son fils dans les buts des Fennecs, Kylian Mbappé était bien présent ce dimanche soir à Marrakech. Un choix qui pourrait faire parler sur les réseaux sociaux, mais qui est compréhensible pour l’attaquant du Real Madrid qui a fait le même choix que Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, présents également en tribunes pour cette rencontre entre Camerounais et Ivoiriens.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer