Liverpool : Mohamed Salah croit toujours au quadruplé

Jeudi soir, l'attaquant de Liverpool a remporté le prix du Joueur de l'Année FWA de la Premier League, décerné par plus de 400 journalistes anglais. Une récompense méritée lorsqu'on jette un œil sur les performances de l'Egyptien en championnat, pour le moment meilleur buteur (22 buts) et meilleur passeur (13 passes décisives). Interrogé après la cérémonie, le numéro 11 des Reds croit toujours au quadruplé - Liverpool est à un point de Man. City en PL, vainqueur de la League et en finale de la FA Cup et de la Ligue des Champions.

«Je pense que Liverpool peut réaliser le quadruplé. Tout n'est pas entre nos mains, mais je pense que nous devons gagner nos matches en Premier League, et nous verrons si Manchester City perd des points ou pas. Je pense que nous devons simplement nous concentrer sur notre jeu. En Premier League, il faut attendre que City perde des points, mais je pense que c'est possible», a-t-il déclaré à la télévision anglaise.