Atlético : Jan Oblak établit un record en Liga

L'Altético de Madrid a passé une soirée tranquille ce mercredi sur le terrain d'Osasuna. Une victoire nette (5-0) qui permet aux Colchoneros de revenir à deux points du FC Séville, troisième de Liga. Auteur d'un clean sheet, son centième en championnat, Jan Oblak a signé lors de cette victoire un record historique.

Le dernier rempart de l'Atlético est devenu le premier gardien à réaliser cette performance de cent matches sans encaisser de but en si peu de matches. Il n'a eu besoin que de 182 rencontres et efface donc le record de Miguel Reina (ex-Barça et ex-Atlético). Le père de Pepe Reina avait lui réalisé cent copies blanches en 222 rencontres.

100 - @atletienglish's Jan Oblak has become the goalkeeper with the fewest games needed to reach 100 clean sheets in @LaLigaEN history (182), surpassing Miguel Reina's record (100 clean sheets in 222 matches). Ace. pic.twitter.com/z8tfQDsG4N