Lens : l’émotion de Will Still en évoquant sa compagne hospitalisée

Vainqueur à Marseille ce samedi soir, Will Still a livré une prestation remarquable sur le banc du RC Lens, malgré un contexte plus que défavorable. En effet, quelques heures plus tôt, la compagne de l’entraîneur artésien a été admise à l’hopital en Angleterre pour une encéphalite infectieuse. l’ex-manager rémois était tout de même présent au Stade Vélodrome, et est revenu sur l’état de santé d’Emma Saunders, sa compagne et présentatrice de Sky Sports, en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«J’ai été honnête avec les gars. Ma copine était dans le coma. Quand je suis revenu samedi dernier, je savais qu’elle était dans le meilleur endroit possible pour recevoir un traitement. Je lui ai posé la question ouvertement : 'Est-ce que j’y vais ou est-ce que je n’y vais pas (à Marseille)?' Elle m’a répondu : 'Tu dois y aller’», a raconté Will Still après la rencontre sans cacher ses émotions. Avec ce succès, le RC Lens frappe fort dans une course à l’Europe très ouverte, revenant à trois points de l’OL.