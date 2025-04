Morgan Rogers adresse un message au PSG

Buteur au match aller malgré la défaite 3-1 d’Aston Villa contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, Morgan Rogers veut une issue différente lors du match retour. Présent en conférence de presse, le milieu offensif de 22 ans a annoncé la couleur et estime son équipe capable de renverser la tendance. Ainsi, celui qui compte 14 buts et 12 offrandes en 46 matches a adressé un message au club francilien.

«Nous savons que nous sommes à la hauteur et nous croyons en notre groupe et en notre manager. Nous sommes là pour une raison, nous le méritons et nous avons relevé tous les défis et saisi toutes les opportunités cette saison, surtout dans cette compétition. On sait comment ils jouent maintenant… si quelqu’un doit renverser la situation, ce sera nous», a-t-il ainsi déclaré.