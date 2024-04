Real Madrid - Man City : la frustration de Rodrygo

Sacré spectacle au Bernabéu ce soir, où Merengues et Cityzens se sont quittés sur le score de 3-3. Un résultat a priori plutôt positif pour les troupes de Pep Guardiola, ce qui explique la frustration de Rodrygo au coup de sifflet final. Le Brésilien, auteur d’une belle prestation, s’est ainsi exprimé devant les caméras de Movistar.

« On voulait gagner et repartir avec un résultat positif, mais à la fin on doit se contenter du nul. On a encaissé des buts qu’on aurait pas dû encaisser, on va travailler cette semaine. C’est difficile quand tu encaisses tôt, mais on a su revenir, on a contrôlé le match. Ils avaient la possession mais nous on faisait mal en contre », a lancé le joueur brésilien. Rendez-vous dans une semaine.