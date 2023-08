PSG : le montant du transfert de Bradley Barcola dévoilé

La suite après cette publicité

C’est l’information de la soirée. Alors que le PSG semblait plus proche de boucler rapidement l’arrivée de Randal Kolo Muani, le club de la capitale va finalement voir débarquer Bradley Barcola avant le joueur de Francfort.

Comme nous vous l’avons révélé, un accord total a été trouvé entre les Rouge et Bleu et l’Olympique Lyonnais. De son côté, le joueur a déjà annoncé son départ à Laurent Blanc ce matin. Ce soir, L’Équipe indique que le montant du transfert est de 45 M€ plus 5 M€ de bonus.