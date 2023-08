Accord total trouvé entre le PSG et l’OL pour Bradley Barcola !

La suite après cette publicité

Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio… Le PSG a recruté à tour de bras pour renouveler son attaque et vite oublier l’ère MNM. Le nouvel entraîneur Luis Enrique dispose désormais de plus d’options que son prédécesseur Christophe Galtier, presque démuni dès qu’il manquait Neymar, Messi ou Mbappé. Longtemps le parent pauvre de l’attaque parisienne, le flanc droit s’est considérablement renforcé avec la présence de Dembélé et Asensio notamment. Cela n’a pas empêché Luis Campos de travailler, depuis plusieurs semaines, sur le cas Bradley Barcola.

Le jeune homme de 20 ans a illuminé la deuxième partie de saison 2022-2023 de l’Olympique Lyonnais, et a attiré l’intérêt du Paris Saint-Germain. Capable de jouer aussi bien à droite qu’à gauche, le joueur formé à Lyon ressemble fort à un pari sur l’avenir. Un pari que le PSG est prêt à tenter, puisque, selon nos informations, il s’est mis d’accord avec le club rhodanien pour recruter sa pépite. En effet, après avoir formulé une première offre de 45 M€, les Rouge et Bleu ont réussi à trouver un terrain d’entente avec les Gones. Le joueur, lui, avait déjà annoncé son départ à son entraîneur ce mercredi matin.

À lire

OL : Jean-Michel Aulas justifie sa procédure judiciaire contre John Textor

L’OL perd encore une pépite

Dès que le PSG a manifesté son intérêt, Barcola a vite tranché. Il voulait rejoindre le champion de France en titre. Il avait d’ailleurs récemment changé d’agent, sa carrière étant désormais gérée par Jorge Mendes, dont les rapports privilégiés avec Luis Campos sont connus. Pour l’OL, c’est une belle rentrée d’argent, mais aussi un crève-coeur. Après avoir annoncé vouloir conserver ses meilleurs jeunes joueurs, Lukeba et Barcola, ces deux-là ont finalement quitté le navire.

La suite après cette publicité

Les supporters de l’OL sont eux partagés entre deux sentiments : la frustration de voir un élément prometteur quitter le club si vite et la satisfaction de récupérer une belle somme pour un joueur finalement peu concerné par le projet lyonnais. Au PSG, Barcola va devoir jouer des coudes pour se faire une place dans le pléthorique effectif dirigé par Luis Enrique. Il a montré un certain caractère en voulant donner un coup de fouet à sa carrière, cela lui sera utile pour briller au PSG, un club où il a signé pour cinq ans.