Süper Lig : le communiqué incendiaire du Fenerbahçe contre Galatasaray

L’interruption de la rencontre entre Galatasaray et Adana Demirspor est en train d’avoir de grandes répercussions. Pour rappel, les joueurs d’Adana Demirspor ont quitté le terrain à la 33ème minute du match et sont directement rentrés aux vestiaires afin de protester contre la décision de l’arbitre du match Oğuzhan Çakır d’accorder un pénalty au club stambouliote, ce qui a permis aux locaux d’ouvrir le score grâce à Alvaro Morata. D’abord interrompu, le match a définitivement été arrêté et reporté à une date ultérieure. Ce dimanche soir, le club de Fenerbahçe est monté au front pour se payer la tête de son rival avec des mots durs :

«Avec vos contrats irréguliers, vos billets vendus au marché noir et vos publicités de paris illégales, vous portez préjudice à notre État et à la Fédération turque de football. Vos médias guidés et vos déclarations insincères trompent le public. Continuez à tromper les arbitres et les supporters de football avec vos joueurs de football qui font des gestes trompeurs depuis des années ! Grâce à vous, il n’y a plus ni confiance ni justice ! Mais le plus innocent et le plus victimisé, c’est toujours toi ! Félicitations, qu’avez-vous fait au football turc ?», était-il écrit dans un tweet répondant à un autre de Galatasaray. L’incendie grossit ce dimanche soir dans le football turc.