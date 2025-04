Strasbourg - Nice : les compositions officielles

Strasbourg joue gros ce soir avec la réception de Nice à la Meinau. Epatants depuis le début de cette saison, les Alsaciens sont aux portes des places qualificatives pour la Ligue des champions et peuvent se rapprocher de cet objectif en cas de succès ce soir. En face, les Aiglons sont 7e et doivent absolument prendre des points pour ne pas être largués dans la course à l’Europe. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Liam Rosenior part sur un 3-4-3. Petrovic en dernier rempart, Doué avec Doukouré et Omobamidele en défense centrale. Bakwa et Barco en pistons avec Andrey Santos et Diarra dans l’axe. Enfin en attaque, Amo-Ameyaw et Lemaréchal entourent Emegha. De son côté, Franck Haise conserve son classique 3-4-2-1. Bulka au but, Ndayishimiye et Bombito avec Dante en défense, Clauss et Bard en pistons. Santamaria et Boudaoui animeront le coeur du jeu, Guessand et Boga accompagnent Laborde en attaque.

Les compositions

Strasbourg : Petrovic - Doué, Doukouré, Omobamidele - Bakwa, Andrey Santos, Diarra, Barco - Amo-Ameyaw, Emegha, Lemaréchal

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Santamaria, Boudaoui, Bard - Guessand, Laborde, Boga