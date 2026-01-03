Menu Rechercher
TFC : grosse frayeur pour Djibril Sidibé après son choc face à Lens

Toulouse 0-3 Lens

La soirée a viré au cauchemar pour Toulouse. Battus sèchement par le RC Lens (3-0) en ouverture de la 17e journée de Ligue 1, les Violets ont surtout quitté le Stadium avec une grosse inquiétude autour de Djibril Sidibé. En fin de rencontre, le défenseur international français a dû être évacué sur civière après un choc à la tête, restant de longues minutes au sol sous la surveillance du staff médical avant d’être immobilisé avec une minerve.

Malgré des images impressionnantes, les premières nouvelles se sont voulues rassurantes. « Il n’est pas bien… Il est touché à la tête. Il parle, il n’est pas si mal que ça », a indiqué Carles Martinez Novell au micro de Ligue 1+. Sidibé était conscient à son retour aux vestiaires et a même pu se doucher comme l’a expliqué la chaîne. Acclamé par le public à sa sortie, le Champion du Monde 2018 a vu la rencontre se conclure quelques instants plus tard, scellant une victoire lensoise.

