Real Madrid : Alvaro Arbeloa confirme l’absence prolongée de Kylian Mbappé

Mbappé contre Girona @Maxppp

Absent ce soir pour affronter Benfica en barrage retour de Ligue des Champions, Kylian Mbappé ne sera pas de retour tout de suite. Comme les médias espagnols le laissaient le craindre ces dernières heures, l’attaquant, touché au genou, va manquer plusieurs matchs. «Nous en avons discuté, lui, moi et les médecins, et nous pensons que le mieux est qu’il s’arrête, se rétablisse et retrouve sa pleine forme», confirme Alvaro Arbeloa à Movistar+.

Plus inquiétant, l’entraîneur madrilène ne sait pas quand l’attaquant pourra faire son retour. «On verra bien, je ne peux pas vous le dire pour l’instant. Évidemment, je pense que ce ne sera pas une question de jours, mais ça sera un peu plus long plutôt. Mais je ne peux pas non plus vous dire exactement combien de temps. J’espère que ce ne sera pas trop long». Le Real Madrid et l’équipe de France croisent les doigts.

