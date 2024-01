Vidéo, OL : quand John Textor finit sa belle journée au fast-food

John Textor a l’air de s’être éclaté ce dimanche. Alors que l’OL a fait le boulot en s’imposant facilement sur la pelouse de Pontarlier pour le compte des 32es de finale de Coupe de France (3-0), le dirigeant américain a également amélioré son capital sympathie auprès des supporters rhodaniens. Parfois décrié pour ses décisions et son absentéisme, le businessman était présent dans le Doubs cet après-midi. L’occasion pour lui d’être au plus près de ses supporters et de s’illustrer à travers quelques scènes cocasses.

Alors qu’il a vidé une bière près des fans rhodaniens, Textor a aussi collé un sticker des supporters dans les travées du stade Léo-Lagrange. Nouant rapidement des liens amicaux avec le président de Pontarlier, l’Américain de 58 ans est apparu avec le sourire tout au long de sa journée. Une journée dominicale visiblement joyeuse qui s’est fini par un petit arrêt dans un fast-food bien connu. Tout roule pour l’OL et John Textor !