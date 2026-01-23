La Premier League sanctionne Chelsea

Il n’y a pas qu’en France que les autorités du football sévissent contre des clubs. En Angleterre, la commission de discipline de la FA est également très vigilante contre tous les manquements des clubs anglais. Ce vendredi, c’est au tour de Chelsea d’être épinglé. En effet, le club londonien a été sanctionné d’une amende par la Premier League pour un comportement jugé inapproprié après la rencontre de championnat face à Aston Villa en fin d’année :

«Le Chelsea FC a été sanctionné pour infraction à la règle E20.1 de la FA lors de son match de Premier League contre Aston Villa FC, le samedi 27 décembre 2025. Il est reproché au club de ne pas avoir veillé à ce que ses joueurs et/ou le personnel présent dans la zone technique n’aient pas un comportement inapproprié, provocateur ou injurieux après le coup de sifflet final. Le Chelsea FC a reconnu les faits. Une commission de discipline indépendante a infligé une amende de 150 000 £ au club à l’issue d’une audience. Les motifs de cette sanction sont disponibles ci-dessous.»