LdC : l’Inter Milan ne veut pas affronter le Real Madrid en finale

Vainqueur de son rival milanais mardi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions (1-0, 3-0 score cumulé), l’Inter va renouer le fil de son histoire européenne et retrouver la finale pour la première fois depuis 2010, année de son dernier sacre. Si le menu s’annonce copieux avec en face Manchester City ou le Real Madrid, qui s’affronteront d’ailleurs ce mercredi (21h00), le vice-président des Nerazzurri Javier Zanetti a déjà une préférence sur l’identité de son futur adversaire.

«Ce groupe méritait de disputer une finale de Ligue des champions après 13 ans d’attente (l’Inter avait battu le Bayern 2-0 à l’époque). Mais j’espère que ce ne sera pas Madrid car cela semble être une compétition faite pour eux, a indiqué la légende argentine de l’Inter Milan sur Sky Sports, avant de saluer la performance de son compatriote Lautaro Martínez, unique buteur du soir. Il fait une carrière extraordinaire. Il grandit et maintenant c’est une référence très importante dans l’équipe. Il est très heureux ici, il a trouvé sa maison, sa famille, ils sont heureux d’être à l’Inter et j’espère qu’ils pourront l’être encore plus longtemps.»

