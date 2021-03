Real Madrid : Karim Benzema devient le 5e meilleur buteur de la Ligue des Champions

Avant le coup d’envoi de ce Real Madrid-Atalanta, la presse s’était logiquement attardée sur l’homme qui porte l’attaque merengue depuis que Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus en 2018 : Karim Benzema. Et ce soir, l’international français n’a encore pas déçu ses supporters.

Auteur de l’ouverture du score face à la Dea, l’ancien Gone a inscrit son 70e but en Ligue des Champions, devenant ainsi le cinquième meilleur buteur de l’histoire de cette compétition. Il est désormais à une unité de Raul (71), et à deux de Robert Lewandowski (72). Devant, Lionel Messi (120) et Cristiano Ronaldo (135) sont intouchables.