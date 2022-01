Chelsea : l'OL dit non à 4 M€ pour Emerson

Lors du dernier mercato estival, l'Olympique Lyonnais avait flairé le bon coup en se faisant prêter Emerson, le double champion d'Europe, avec Chelsea en Ligue des Champions et avec l'Italie à l'Euro. Le latéral gauche était barré par la concurrence de Ben Chilwell et de Marcos Alonso à son poste et avait donc était contraint de se trouver un point de chute. Dans le Rhône, l'Italo-Brésilien a convaincu très vite et il a disputé 16 des 19 matchs de championnats disputés par les Lyonnais.

La suite après cette publicité

Son regain de forme n'est pas passé inaperçu du côté de Londres, où Thomas Tuchel serait "fan" de son profil selon The Athletic. Toujours selon le média anglais, les Blues, qui sont à la recherche d'un latéral gauche après la blessure jusqu'à la fin de saison de Ben Chilwell, seraient prêts à proposer près de 4M d'euros pour mettre fin au prêt. Une offre d'ores et déjà refusée par le board lyonnais. Nul doute qu'il faudra se montrer convaincant si les Blues souhaitent rapatrier un joueur qui se sent bien à Lyon et qui est apprécié des supporters.

▪️ #CFC want him back - have had a £3.3m compensation bid knocked back - Tuchel a fan

▪️ Has impressed in France - Lyon fans would be furious if he was allowed to return

▪️ Emerson is happy in Lyon - will take some convincing



📝 @SJohnsonSport & @MarkCarey93