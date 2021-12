Liga : l'Atlético touche le fond à Grenade

Après avoir perdu ses 3 derniers matchs de Liga, l'Atlético de Madrid se déplaçait dans le sud pour affronter Granada, équipe sur une dynamique un peu plus positive après une entame catastrophique. Et ce match de la 18e journée de championnat s'est conclu sur une victoire 2-1 pour l'équipe locale qui met la formation de Diego Simeone dans le dur.

La rencontre démarrait pourtant bien pour les Colchoneros, avec un golazo de João Félix dès la deuxième minute. Mais très vite, Granada égalisait avec un autre joli but, œuvre de Darwin Machis. Les débats étaient assez animés, et Félix pensait même inscrire un doublé, avant que le but ne soit refusé. En deuxième période, les Andalous prenaient les devants suite à une belle contre-attaque conclue par le vétéran Jorge Molina à l'heure de jeu. Le score n'a plus bougé, et l'Atlético est bel et bien en crise même s'il reste cinquième et donc proche des positions Ligue des Champions.

