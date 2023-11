Monaco - Brest : les compositions sont là

La 11e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un alléchant duel entre l’AS Monaco et le Stade Brestois. A domicile, les Asémistes optent pour un 3-4-2-1 avec Philipp Köhn dans les cages derrière Wilfried Singo, Guillermo Maripan et Soungoutou Magassa. Les rôles de pistons sont tenus par Krépin Diatta et Ismail Jakobs. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et DeniS Zakaria. Devant, Folarin Balogun est soutenu en attaque par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin.

De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko en défense. Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti se retrouvent dans l’entrejeu. Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron soutiennent le buteur Steve Mounié.

Les compositions

AS Monaco : Köhn - Singo, Camara, Matsima - Diatta, Fofana, Golovin, Jakobs - Minamino - Balogun, Ben Yedder

Stade Brestois : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Le Douaron