Ligue 1 : Monaco, un départ plus que raté

Alexander Nübel, Ismail Jakobs, Jean Lucas ou encore Myron Boadu. L'AS Monaco a réalisé un mercato estival intéressant pour le moment et le projet semble séduisant. Et alors qu'on les attendait dès la reprise du championnat de France, les Monégasques ont eu un petit retard à l'allumage. Engagé en Ligue des Champions avec ce troisième tour préliminaire remporté contre le Sparta Prague (victoires 2-0 et 3-1), le club du Rocher s'apprête à défier Shakhtar Donetsk en barrages. Mais en L1, la réussite fuit les Asémistes.

La suite après cette publicité

Opposés au FC Nantes le week-end dernier dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, les hommes de Niko Kovac n'ont pris qu'un seul point sur leur pelouse du Stade Louis-II (1-1). On attendait alors une réaction ce vendredi soir au Stade du Moustoir, contre le FC Lorient, mais il n'en a rien été. Pire, face à un bloc bas, et suite à un penalty de Terem Moffi (31e), les Monégasques se sont inclinés sur la plus petite des marges... Un début de championnat qui peut donc inquiéter.

«Nous ne sommes pas fatigués car nous sommes bien préparés»

Mais du côté de l'ASM, ça n'est pas le cas. Interrogé après la rencontre, Niko Kovac est revenu sur les quelques erreurs qui se payent cash : «comme contre Nantes, nous avons dominé le match mais nous avons eu seulement deux ou trois occasions franches. Et on le sait, dans le football, une erreur d’inattention peut coûter cher. La semaine dernière c’était sur un corner, là c’est sur un penalty. Ensuite cela devient difficile. Dans ce genre de matchs, il vaut mieux ouvrir le score et ainsi pousser votre adversaire à se découvrir et laisser des espaces…»

Forcément, l'enchaînement des matches joue sur les organismes car Monaco a déjà un rythme effréné avec un match tous les trois jours environ. Mais les troupes ne semblent pas fatiguées. «Un point après deux matchs, ce n’est pas ce que nous attendions mais nous ne sommes pas fatigués car nous sommes bien préparés et nous avons un bon effectif, avec de bons finisseurs qui peuvent sortir du banc à tout moment pour faire la différence. Il y a assez de qualité dans l’équipe. Même si les garçons ont tout donné, cela a été plus difficile ce soir, mardi c’était mieux, il faut l’accepter et bien se reprendre parce qu’on a un autre match important mardi face au Shakhtar», a déclaré le coach du club du Rocher. En espérant une réaction en C1 dans trois jours.