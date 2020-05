Les révélations de Jean Lucas sur sa première saison à l'OL

Jean Lucas (21 ans) fut l'une des surprises du dernier mercato estival de l'Olympique Lyonnais. Débarqué en provenance de Flamengo, ce jeune milieu brésilien avait tapé dans l'oeil du directeur sportif lyonnais Juninho. Si son arrivée dans le Rhône a pu étonner, Jean Lucas incarnait une vision à long terme de la direction rhodanienne. Le principal protagoniste pourrait s'adapter tranquillement aux joutes hexagonales avant de gravir les échelons et devenir un élément indispensable au sein de l'entrejeu rhodanien. Sur le papier, le projet se voulait séduisant pour toutes les parties.

Mais malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour la pépite brésilienne... Titularisé à une seule reprise en Ligue 1 pour onze apparitions, le natif de Rio de Janeiro avait pourtant connu des débuts tonitruants en inscrivant son premier but lors de ses grands débuts sous le maillot lyonnais face à Angers (6-0). Malgré cette fulgurance, la nouvelle recrue lyonnaise a dû composer avec la grosse concurrence au milieu. Depuis son arrivée sur le banc de l'OL, Rudi Garcia lui a ainsi préféré Lucas Tousart, Houssem Aouar ou encore son compatriote Bruno Guimaraes.

Jean Lucas estime avoir encore beaucoup à donner à l'OL

Réduit aux miettes avant l'arrêt définitif du championnat suite à la pandémie du coronavirus, Jean Lucas n'en tire pas moins un bilan positif de ses premiers mois en France. Dans une interview accordée au site officiel de l'Olympique Lyonnais, le milieu brésilien préfère retenir le positif et une adaptation facilitée par la présence des Brésiliens de l'effectif. « Cela a été très spécial pour moi, mes amis et ma famille également. C’était un rêve de pouvoir venir jouer en Europe et en France. Quand l’OL m’a appelé, j’étais ravi. J’apprends beaucoup aux côtés de mes coéquipiers. J’aime découvrir cette ville de Lyon. J’ai beaucoup à donner à ce club. L’adaptation a été facile car il y a beaucoup de Brésiliens qui m’ont aidé dès mon arrivée. Tout s’est plutôt bien passé, » estime ainsi Jean Lucas.

Et pourtant, les rumeurs enflaient l'hiver dernier sur un retour précoce au pays... Malgré cela, l'ancien joueur de Flamengo a affiché une certaine résilience, convaincu qu'il pouvait s'imposer à Lyon et apporter sa pierre à l'édifice. De sa première saison lyonnaise, le joueur auriverde n'occultera surtout pas ses premiers moments de joie comme lors de sa première face à Angers. « C’est difficile de garder un moment mais je me souviendrai de tous les matches que j’ai joués et les buts marqués. Si je devais en choisir un, ce serait le premier contre Angers. C’est le plus important, le jour de mon premier match au stade. C’est le jour aussi où la sélection m’a convoqué. C’est le plus beau jour de ma vie. Je me souviens de ce public incroyable, » confie le numéro 22 rhodanien. Utilisé avec parcimonie par Rudi Garcia, Jean Lucas se sait attendu la saison prochaine. Pas question de jouer les intermittents donc, mais plutôt de faire vibrer le Groupama Stadium. Avec comme source d'inspiration son compatriote Bruno Guimaraes. Le principal protagoniste offrira-t-il des maux de tête à son entraîneur ? Réponse dans les prochaines semaines...