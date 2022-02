Burnley-Manchester United : les compositions officielles

Quatre jours après son élimination en FA Cup face à Middlesbrough, Manchester United se déplace à Turf Moor pour y défier Burnley dans un match comptant pour la 24ème journée de Premier League. Pour cette rencontre, Ralf Rangnick est notamment privé d'Eric Bailly et Fred, et il décide de faire enchaîner le Français Paul Pogba au milieu, lui qui a fait son retour en Cup après de longues semaines d'absence.

Du côté des Clarets, Sean Dyche aligne son habituel 4-4-2 à plat au sein duquel Josh Brownhill est à nouveau aligné après avoir purgé sa suspension. Pour le reste, Jay Rodríguez est titulaire devant.

Les compositions d'équipes :

Burnley : Pope - Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters - McNeil, Brownhill, Westwood, Cornet - Rodríguez, Weghorst.

📋 Here's your starting XI to face @ManUtd this evening!



𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗗𝗢 𝗧𝗛𝗜𝗦 💪 #BURMUN | @SpreadexSport | #UTC pic.twitter.com/hGcsprhqBC