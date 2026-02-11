Tottenham craint le pire pour Wilson Odobert

La deuxième partie de saison de Wilson Odobert (21 ans) vire au cauchemar. L’international Espoirs français est en effet sorti blessé à la 35e minute du match entre Tottenham et Newcastle hier pour le compte de la 26e journée de Premier League (1-2), en étant mal retombé sur sa rotule. Ce changement a donc laissé de grosses inquiétudes du côté du staff des Spurs avant la mi-temps. À l’heure actuelle, la blessure semble très grave puisque le joueur de 21 ans souffre d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche. Des sources proches du club anglais (16e) ont même déclaré que le jeune joueur passé par le PSG allait certainement subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, ce qui pourrait mettre en péril sa fin de saison.

Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 33 matchs cette saison sous les ordres de Thomas Frank, désormais ex-coach des Spurs, il pourrait désormais laisser un grand vide dans le secteur offensif du mal classé en Premier League. Pour rappel, ce n’est pas le seul à être mis sur le banc depuis un certain temps. Richarlison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, James Maddison ou encore Mohammed Kudus sont encore à l’infirmerie et restent bel et bien indisponibles.