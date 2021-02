TFC : Amine Adli revient sur son mercato agité

Amine Adli (20 ans) réalise un début de saison tonitruant avec le TFC. Auteur de six réalisations et quatre passes décisives en vingt-deux matchs disputés en Ligue 2 cette saison, le milieu droit toulousain se trouvait dans le viseur de l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver. Mais les pensionnaires de Ligue 2 n'ont jamais souhaité se séparer de leur joyau malgré les avances olympiennes. Présent en conférence de presse, le principal protagoniste a accepté d'évoquer un mercato hivernal plutôt agité.

« C’était nouveau pour moi d’être sollicité mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J’ai gardé la tête froide. Ce n’était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix : rester. Et on le voit bien car je suis ici. Comment ai-je géré ça ? Tout d’abord on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal ! Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club, » a ainsi commenté Adli. Voilà qui devrait rassurer les supporters du TFC.